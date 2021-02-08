بكين: تنمية العلاقات مع واشنطن مع الالتزام بالحفاظ على السيادة

أكدت الصين التزامها بتنمية العلاقات مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله في إحاطة صحفية اليوم: إن الحفاظ على الاتصالات على مختلف المستويات بين الصين والولايات المتحدة سيسهل التفاهم المتبادل وتنمية العلاقات الثنائية في إشارة إلى أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والاميركي جو بايدن كانا على اتصال في مناسبات متعددة.

ولفت وانغ إلى أن الصين ملتزمة بتنمية العلاقات الصينية-الأميركية التي تتسم بعدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين ولكنها في الوقت نفسه ستستمر في حماية سيادتها الوطنية والأمن ومصالحها التنموية بكل حزم.

وأضاف وانغ: يتعين على الجانبين العمل معاً للتركيز على التعاون وإدارة الخلافات لدفع التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية قدماً وإفادة الشعبين وشعوب جميع الدول بشكل أفضل.