مظاهرة في باريس احتجاجاً على تراجع الخدمات العامة وارتفاع البطالة

خرجت مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجاً على ظروف العمل والخدمات العامة وارتفاع البطالة في ظل انتشار وباء كورونا.

ووفقا لصحيفة ميدي ليبر الفرنسية “تجمع ما يقارب 300 شخص أمام شركة سيارات كروزيت قبل أن يغادروا في موكب في شارع كروبيلاك في باريس” مشيرة إلى أن الخطابات التي ألقاها المشاركون تناولت هشاشة ظروف العمل في ظل انتشار الوباء.

وشارك بالمظاهرة التي شكل موظفو شركتي كروزيت وميرلين جيرين الجزء الأكبر منها أعضاء من الاتحاد نقابات العمال في فرنسا.

وشهدت عشرات المدن في أنحاء فرنسا مظاهرات واحتجاجات مؤخراً تنديدا بقانون “الأمن الشامل” قابلتها قوات الأمن الفرنسية بالقمع مستخدمة أساليب مختلفة إضافة إلى حملات الاعتقالات التي طالت العشرات.

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