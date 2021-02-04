بايدن يعلن إنهاء الدعم الأمريكي للعدوان السعودي على اليمن

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى “إنهاء الحرب المستمرة” في اليمن معلناً عزمه وضع حد لدعم بلاده لتحالف العدوان السعودي ولمبيعات الأسلحة الأميركية له.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بايدن قوله في كلمة له بمقر وزارة الخارجية الأمريكية: “إن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن” مضيفاً “إن هذه الحرب يجب أن تنتهي”.

وتابع بايدن: “نعزز جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وهي حرب أنشأت كارثة إنسانية واستراتيجية” مضيفاً: “تأكيداً على تصميمنا فإننا ننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن بما في ذلك مبيعات الأسلحة”.

كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

ويشن النظام السعودي بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها عدواناً على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 ما خلف عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

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