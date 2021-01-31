كاريكاتير..

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 17 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 31 كانون الثاني 2021
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الأخبار
خلال اجتماع موسع.. تحديد أدوار الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع التصدير ومعالجة معوقاته
العدوان السعودي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية
ضبط مواد منتهية الصلاحية وموزع مازوت وبائعي خبز مخالفين في ريف دمشق
مقتل 6 من مرتزقة النظام التركي بانفجار سيارة مفخخة قرب قرية الزرزور بريف حلب
انفجار يستهدف رتلاً لقوات (التحالف الأمريكي) في العراق
إصابة عدد من الفلسطينيين من جراء اعتداء الاحتلال عليهم شمال الخليل
وزير الخارجية الصيني يدين في اتصال هاتفي مع المقداد الإجراءات الاقتصادية القسرية غير الشرعية المفروضة على الشعب السوري
استشهاد 4 مدنيين بينهم طفلة وإصابة 20 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي
ضبط 7 أطنان من الدقيق التمويني في حي الهلك بحلب معدة للاتجار بها
مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق والاتحاد السوري لشركات التأمين لدعم الأبحاث العلمية في المجال التأميني