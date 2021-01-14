AM 8:43 2021/01/16

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/1/16 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في: محيط أكاديمية الأسد – منطقة الميدان – جمعية الزهراء – حي كرم الطراب بحلب من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 16,00