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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 2 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 16 كانون الثاني 2021
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"العمال التركي": سياسات أردوغان استفزازية وإرهابية
الاحتلال يواصل شق طرق الفصل العنصري في القدس المحتلة
إعادة افتتاح ممر الصالحية البري في دير الزور
استقالة وزير الصحة الأمريكي
الاحتلال يجدد استهدافه المزارعين الفلسطينيين
محادثات سورية- كوبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
ياكيش: دعم أردوغان للإرهابيين في سورية جعل تركيا في عزلة ومأزق صعب
العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية باليمن
الجيش الروسي يجري تدريبات واسعة بمشاركة أكثر من 2000 عسكري
مستوطنون يعتدون على قرية اللبن جنوب نابلس