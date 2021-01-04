كاريكاتير..

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 20 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 04 كانون الثاني 2021
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الأخبار
مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى
الأب زحلاوي في رسالة إلى شعوب العالم والمسؤولين الغربيين: لا مشروعية للحرب على سورية التي صمدت بقيادتها وجيشها وشعبها
ضبط أكثر من 3 أطنان لحوم فاسدة في ببيلا
نوفاك: سوق الغاز العالمية تعافت
الذهب يرتفع إلى ذروته
مادورو: أمريكا ودول أوروبية حجبت الوصول إلى لقاح كورونا
موقع تشيكي:سياسات أردوغان العدوانية أدخلت تركيا في أزمة اقتصادية كبيرة
النفط يصل لأعلى مستوى
الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين
وزراء دفاع أميركيون سابقون يطالبون بانتقال سلمي للسلطة في بلادهم