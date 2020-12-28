كاريكاتير..

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 13 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 28 كانون الأول 2020
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الأخبار
ليبرالية الفوضى ..!
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء القروض المستحقة الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير
أرسلان وحزب الاتحاد اللبناني: إحراق مخيم للمهجرين السوريين عمل إجرامي ومشبوه
للمرة الأولى .. «الشرق» تتخطى عتبة 3.5 مليارات ليرة للمبيعات
الاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين جنوب نابلس
ترامب يتراجع ويوقع مشروع قانون التمويل الحكومي
القوات العراقية تعتقل ثلاثة إرهابيين في كركوك
النفط يقلص خسائره
رتفاع أسعار الذهب
الاحتلال يعتقل 11فلسطينياً في الضفة