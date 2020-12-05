هني الحمدان

لم تكترث بعض الجهات الصحية والرقابية أو تولي أي اهتمام جدّي حيال ما يحصل من تلاعبات وحالات غشّ بالمواد والسلع في الأسواق ! والخطورة التي تكمن في مضامين حالات الغش هي التلاعب بفترة صلاحية بعض المواد التي غزت الأسواق والبسطات من كل نوع وشكل ، مواد تحمل في طياتها سمّاً زعافاً يهدد حياة البشر ، أمام تهاون بعض الإدارات المسؤولة في لجم حصول حالات كهذه وتلاعبات تلحق الأذى بحياة البعض ، وخسائر تنعكس على الإنتاج والاقتصاد ،مقابل استفادة شريحة محدودة لا همّ لها سوى “غبّ” الأموال من جيوب الناس بلا رأفة ولا رحمة بهم , وحتى لو كان ذلك على حساب صحتهم لا يهمها ,المهم الكسب المادي .

مخالفات جسيمة وفظاعات ترتكب بلا هوادة مطلع كل يوم ،من أناس تحولوا إلى وحوش تنهش الجيوب والأجساد بلا رحمة ولا قوة ردع تضع حدّاّ لما يجري . والغريب أن بعض المسؤولين عن ضبط ما يحصل يقفون عاجزين عن وضع حلول تخفف من حدة وحجم هذه الارتكابات ، ويبدو أن كل ما يتخذ من إجراءات لا يتعدى كونه ترقيعات بسيطة ، لا تثني المخالفين عن الاستمرار بتجاوزاتهم .كما أنها غير رادعة لهم بما يكفي .فغول التلاعب بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية مستمر وبات مخيفاً ،ما يستدعي حلولاً سريعة و إجراءات مشددة لوضع حد لأطماع من تسوغ لهم أنفسهم امتصاص دم المستهلكين الفقراء . فهل سنشهد هذا التشدد عبر إجراءات جديدة وإيجاد عقوبات صارمة ورادعة بالفعل في قادم الأيام؟

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