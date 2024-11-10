استشهاد سبعة مدنيين وإصابة عشرين آخرين جراء عدوان إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بريف دمشق

استشهد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وأصيب عشرون آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وقال مصدر عسكري في بيان تلقت سانا نسخة منه، “حوالي الساعة 00 :17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة”.