الوزير هدلة: ستشهد السويداء بالفترة القريبة تطوراً في البنية التحتية

السويداء – ضياء الصفدي:

أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية ومشاريع تنمية ‏المنطقة الجنوبية أحمد هدلة أهمية النهوض بالحالة التنموية، والوقوف على العقبات، وتشخيص الواقع، وتأمين المتطلبات ضمن المستطاع، منوهاً بأن محافظة السويداء تستحق أن يكون لها مشاريع استثمارية نوعية.

ولفت الوزير خلال حضوره أعمال الدورة العادية السادسة لمجلس محافظة السويداء، إلى أنه يتم التنسيق مع كل الوزراء لنقل طروحات ومقترحات أعضاء المجلس إلى عمل ملموس على الأرض، وخاصة فيما يخص الانتقال للطاقة البديلة والمتجددة، حيث يتم العمل على تشجيع أبناء المحافظة للاستثمار بهذا الإطار، لكونها طاقة مستدامة، وأن كل الطروحات محل اهتمام وستشهد المحافظة في الفترة القريبة تطوراً بالبنية التحتية، من خلال زيارات الوزراء المتتالية في الأيام القادمة، ومن خلال التشاركية مع غرف الصناعة والتجارة والزراعة والقطاع الخاص للاستفادة من كل الكوادر المتوافرة.

هذا وقد ركز أعضاء مجلس محافظة السويداء على ضرورة إعادة الثقة بين المواطن والحكومة وإعادة الأمن والأمان للمحافظة، الذي يعتبر أفضل استثمار يقدم للمواطن، إضافةً لتأمين مياه الشرب وسلامة الأمن المائي، والعمل على منح القروض للصناعيين والتجار، دون طلب المصارف من المقترض رهن عقار خارج المحافظة، وتسوية أوضاع الآبار الزراعية المرخصة، وتنظيم الأراضي المقامة عليها، وحصر احتياجات الفلاح بوزارة واحدة أو جهة واحدة، نظراً للتبعية لأكثر من وزارة خلال الإنتاج والتسويق، وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالتشاركية بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار الأعضاء إلى أهمية استثمار البازلت المتوافر، وتأمين موارد الطاقة قبل الحديث عن إقامة أي مشروع.

إضافة لدعم القطاع الزراعي وتوفير كل مستلزمات، والعمل على تثبيت المزارعين بأراضيهم، وإعطاء تسعيرة مناسبة لمحصول العنب والتفاح بما يعادل تكلفة الإنتاج، والإسراع بتسديد أثمان العنب، وبتوزيع مادة مازوت التدفئة وزيادة الكمية، كونها لا تكفي نظراً لطبيعة المحافظة الباردة.

كما طالب أعضاء المجلس بتسيير رحلات النقل الخارجي إلى المدينة الجامعية لتسهيل وصول الطلاب، ودعم المدارس بالكادر التدريسي في ظل حاجة بعض المدارس لمدرسين رغم بدء العام الدراسي.

وتساءل البعض عن سبب إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي وإمكانية إعادة العمل به، وضرورة إصلاح الرواتب والأجور، حيث الواقع المعيشي المتردي والعجز عن تأمين أبسط المتطلبات.

من جهته، أشار محافظ السويداء أكرم علي محمد إلى أن هناك توجيهاً من أعلى المستويات لتقديم ودعم الإمكانات الحالية، وستشهد المحافظة انفراجات في الفترة القريبة بكل المجالات عبر التنسيق مع كل القطاعات المختلفة.