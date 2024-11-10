وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري.. والمباحثات تتناول تعزيز التعاون الثنائي

على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، التقى وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن جدول أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، بما في ذلك مشروع القرار المقدم لها.

وجرى أيضاً تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

حضر اللقاء الوفد المرافق لوزير الخارجية والمغتربين.

هذا وكان وزراء الخارجية المجتمعون في الرياض قد ناقشوا مشروع القرار المزمع رفعه إلى القمة، حيث أدلت بعض الدول بمداخلات تضمنت مقترحات لتضمينها في مشروع القرار.