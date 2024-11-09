فيلم «يومين» على منصة التتويج في مينسك

تشرين- ميسون شباني:

اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان مينسك السينمائي في روسيا البيضاء بدورته الثلاثين التي بدأت منذ الأول من الشهر الجاري واستمرت حتى الثامن منه… وقد شاركت المؤسسة العامة للسينما فيه بفيلمي “يومين” إخراج باسل الخطيب داخل المسابقة وعرض على التوازي فيلم “الطريق” للراحل عبد اللطيف عبد الحميد.

وفي الجوائز حقق فيلم “يومين” على دبلوم خاص وتسلمه على المنصة القائم بالأعمال في روسيا بالنيابة تمام غانم.

وفيلم (يومين) الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما، هو من تأليف تليد الخطيب استناداً إلى قصة للفنان دريد لحام، وإخراج باسل الخطيب، الذي سبق له التعاون مع لحام في فيلمي “دمشق حلب” و”الحكيم”، ويتناول “يومين” قضية اجتماعية حساسة تتعلق بالعنف الأسري وما يمكن أن تسببه من تأثيرات سلبية على المجتمع.

ويضم الفيلم كوكبة من الممثلين البارزين، مثل: دريد لحام، الراحل أسامة الروماني، حازم زيدان، رنا شميس، يحيى بيازي، ومحسن غازي، إضافة إلى الطفلين شهد الزلق وجاد دباغ، ما يضفي على الفيلم عمقاً إنسانياً يعكس واقع الحياة في المجتمع السوري.