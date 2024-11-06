منح 17 رخصة لبناء المقاسم في ماروتا سيتي

تشرين- بشرى سمير:

بيّن مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 في محافظة دمشق المهندس رياض دياب أن المنطقة التنظيمية الأولى مشروع (ماروتا سيتي) شهدت تطوراً في الحركة العمرانية خلال العام الجاري، حيث حصلت ثمانية مقاسم على إجازة سكن أول ومقسم واحد على إجازة سكن ثانٍ، كما ارتفع عدد المقاسم التي تم منحها إذن صب بنسبة 117 بالمئة من 36 مقسماً في نهاية عام 2023 إلى 78 مقسماً، كما يتم حفر 31 مقسماً جديداً خلال هذا العام.

وأوضح دياب في تصريح لـ”تشرين” أنه يوجد 70 مقسماً في أعمال الهيكل فوق الطابق الأرضي، منها 45 مقسماً تجاوزت الطابق الأرضي و25 مقسماً في أعمال الأقبية والأساسات و7 مقاسم في مرحلة الإكساء الخارجي والمرافق ومقسم واحد منجز إكساء بشكل كامل.

وأشار دياب إلى أن عدد رخص البناء للمقاسم في المشروع بلغ /17/ رخصة لهذا العام فقط، ليصبح العدد الإجمالي للرخص الصادرة في المشروع 117 رخصة، بينما بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على موافقة للفكرة التصميمية للمقاسم 33 طلباً.

كما تم منح 500 قيد عقاري من دائرة السجل المؤقت وتوثيق 120 عقد نقل ملكية (هبة بيع انتقال) على صحائف المقاسم التي فتح لها سجل مؤقت.