«تشرين» تنفرد بنشر توصيات المؤتمر العلمي الأول للتقانات الحيوية في النباتات الطبية

تشرين – أيمن فلحوط:

أوصى الباحثون المشاركون في المؤتمر العلمي الأول للتقانات الحيوية في النباتات الطبية، الذي أقامته الهيئة العامة للتقانة الحيوية برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار يومين في مكتبة الأسد بدمشق، بعدد من التوصيات، تضمنت تأسيس لجنة وطنية من الجامعات والهيئات البحثية والجهات ذات الصلة بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية حول النباتات الطبية تحت مظلة الهيئة العامة- الهيئة العليا للبحث العلمي، تتضمن حصر جميع البحوث المنجزة بهدف توجيه البحوث العلمية لاستكمال ما تم البدء به، والعمل على عدل وتنقية المواد الفعالة حيوياً، وذلك من خلال تأسيس فريق من الباحثين العاملين والمختصين في هذا المجال، والعمل على النباتات الطبية ذات القيمة الدوائية المنتشرة في البيئة السورية من خلال زراعتها باستخدام التقانات الحيوية الطبية.

التركيز على تأسيس لجنة وطنية لإنشاء قاعدة بيانات وطنية حول النباتات الطبية

وأيضاً التشبيك والتنسيق بين مختلف مراكز البحث العلمي في القطر العربي السوري، سواء كان ذلك بين الجامعات أو الهيئات البحثية أو الوزارات، بما ينعكس إيجاباً على البحث العلمي، بالإضافة إلى التوجيه من أعلى الجهات المعنية بكافة الفعاليات الطبية، ومعامل الدواء ومعامل مستحضرات التجميل، وكذلك معامل الغذاء، بضرورة التواصل والتشبيك مع الهيئة العامة للتقنية الحيوية، لاستجرار بعض المواد الأولية المتوافرة لديها.

وتضمنت التوصيات أيضاً استعمال برامج الذكاء الاصطناعي في مجال الاستثمار للنباتات الطبية، وضمان حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للبحوث المتعلقة بالتقانات الحيوية، من خلال تسجيلها رسمياً، والإنتاج العضوي للنباتات الطبية والعطرية من خلال استعمال الأسمدة الخضراء والمبيدات الصديقة للبيئة، والكشف العلمي الدقيق عن الفعاليات الطبية والصيدلانية للنباتات المستخدمة تقليدياً، والتوجيه بالبحوث إلى الأنواع المنسية بهدف فتح آفاق جديدة لأنواع أخرى، وتخفيف استيراد المواد الأولية.

يضاف إلى ماسبق تضمين كل الاستراتيجيات وخطط العمل الوطني للتنوع الحيوي، تقانات زراعة الأنسجة في حفظ واستدامة النباتات الطبية والعطرية، والتي تتماشى مع إطار مؤتمر مونتريال، وخاصة الهدف الرابع منه، الذي يتعلق بحماية الأنواع من الانقراض، التوثيق النباتي العرفي للنباتات الطبية في الفلورا السورية وفي أصناف العطارين وربطه بالتطبيقات الحديثة، إقامة معشبة وطنية تتعلق بالجمهورية العربية السورية لحفظ الأنواع الوطنية.

وفي نهاية المؤتمر وجه مدير عام الهيئة العامة للتقانة الحيوية الدكتور نزار عيسى شكره وتقديره للباحثين وللمشاركين في المؤتمر، الذين أغنوا المؤتمر بمداخلاتهم ونقاشاتهم البناءة.