سورية تجدد مطالبتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

جددت سورية مطالبتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن مواصلة هذه الاعتداءات تأتي نتيجة عدم القيام بأي تحرك جدي للجم الكيان ووقف انتهاكاته.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني مساء اليوم من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من المناطق المدنية جنوبي دمشق، والذي تسبب بأضرار مادية كبيرة في المناطق المستهدفة.

وأضافت الوزارة: تؤكد سورية على أن الممارسات العدوانية والإجرامية لكيان الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه المستمر للمناطق المدنية، هو نتيجة لعدم القيام بأي تحرك جدي للجم هذا الكيان ووقف انتهاكاته الجسيمة بحق شعوب المنطقة ودولها.

وتابعت الخارجية: تجدد سورية مطالبتها للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه عن جرائمهم.