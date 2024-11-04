في اليوم الوطني للبيئة… ندوات عن المتغيرات المناخية في عدد من مدارس ديرالزور

تشرين – مالك الجاسم:

نفذت مديرية البيئة في دير الزور ندوات وحملات تشجير ونظافة في عدد من مدارس المدينة بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، الذي يصادف في الأول من تشرين الثاني من كل عام تحت شعار: «المتغيرات المناخية والبيئة»، وهذا العام تم التركيز على الفعاليات التوعوية البيئية الهادفة إلى حماية البيئة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بهذا الموضوع.

وخلال حديثها لـ«تشرين» أكدت مديرة البيئة في محافظة ديرالزور المهندسة آلاء زهير هزاع أن الفعاليات والأنشطة تتم بالتعاون مع مديرية التربية وفرع الطلائع في ديرالزور ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة، وشملت تسع مدارس في المدينة هي: عدنان المالكي وزكي الأرسوزي ومحمد غسان الظاهر ومحمد علي العرفي ويوسف العظمة وغسان عبود وبدر الدين عيفان والعرفي بنات ومدرسة فيصل، من خلال تنفيذ حملات تشجير ضمن الحدائق المدرسية وحملات نظافة للقاعات الصفية والباحة المدرسية والحدائق ومحيط كل مدرسة، إضافة إلى ندوات هدفها التوعية وتحث على حماية البيئة وتوزيع عبارات على الأطفال والطلاب، وفي المحصلة الحفاظ على البيئة والاهتمام بها يحتاج إلى تعاون الجميع.

ولفتت إلى أنه لا يقتصر دور مديرية البيئة على هذه الفعاليات، وهناك عمل دائم على مدار العام لتنفيذ الكثير من النشاطات والفعاليات التي تشهد مشاركات من قبل الأطفال والطلاب والشباب وفي قطاعات مختلفة.

وشارك في الندوات إضافة إلى مديرة البيئة كل من رئيسة دائرة التوعية والإعلام في مديرية البيئة المهندسة مروة الحسن ورئيسة دائرة التنوع الحيوي في المديرية المهندسة نور القصيري.

يذكر أن الفعاليات والأنشطة باليوم الوطني للبيئة تستمر حتى السابع من شهر تشرين الثاني الحالي في محافظة ديرالزور.