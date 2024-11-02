السيطرة على حريق ضخم في بيت الجبل بطرطوس خلال نصف ساعة من اندلاعه

طرطوس- ثناء عليان:

استطاع عناصر فوج إطفاء طرطوس بالتعاون مع عناصر الحراج بمديرية الزراعة من السيطرة على حريق ضخم اندلع منذ ساعة في قرية بيت الجبل في محافظة طرطوس بالرغم من الهواء الشديد.

وأكد قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما لـ “تشرين” أن الحريق كان كبيراً ومرعباً، منوهاً بسرعة وصول رجال الإطفاء إلى المنطقة والسيطرة على الحريق قبل اتساع رقعته، وإخماده بشكل كامل بالرغم من الرياح الشديدة ووعورة المنطقة، وهو الآن في مرحلة التبريد، إذ شاركت في عملية الإخماد سبع إطفائيات، و الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.

وعن أسباب نشوب الحريق، أكد شما أن الجهات المختصة تحقق في الموضوع، مبيناً أن المنطقة خالية من أي أسلاك كهربائية أو أعمدة توتر، إذ لا يوجد أي سبب يدعو لاشتعال الحريق.