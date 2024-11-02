الوثبة يعادل تشرين في الوقت القاتل ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم

إبراهيم النمر

تمكن فريق الوثبة من إدراك التعادل مع مضييفه فريق تشرين، في الدقيقة السابعة من الوقت بدلاً عن ضائع عبر لاعبه عبد الرزاق البستاني في اللقاء الذي انتهى قبل قليل واحتضنه ملعب الباسل في اللاذقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان تشرين البادئ في التسجيل عبر مدافعه العائد من تجربة احترافية في العراق مع فريق القوة الجوية زاهر ميداني في د 69 .

وستختتم الجولة منافساتها يوم الأربعاء القادم بلقاءين يجمع الأول منهما الشرطة مع الوحدة في ملعب الجلاء بدمشق والثاني الشعلة الذي يستضيف الفتوة وإلى الآن المكان غير معروف لعدم انتهاء الأعمال في ملعب درعا في موعدها المحدد بانتظار قرار اتحاد الكرة في الساعات القادمة.

وكانت منافسات هذه الجولة افتتحت أمس وفيها أكرم الكرامة ضيفه الجيش وتفوق عليه بهدفين لهدف، بينما اقتنص الطليعة نقطة ثمينة من ملعب الحمدانية في حلب أمام أهلي حلب بتعادله معه بهدف لمثله, بينما أنهى حطين ديربي اللاذقية مع جاره جبلة لمصلحته بهدف مؤنس أبو عمشة.