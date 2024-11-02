الجو غائماً جزئياً بشكل عام وأمطار متوقعة في أغلب المناطق
تشرين:
يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، وتستمر فرص الهطولات بدءاً من المناطق الجنوبية والغربية، ثم تمتد تدريجياً لتشمل أغلب المناطق خلال ساعات المساء والليل، وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على المناطق الجنوبية وشرقية إلى جنوبية شرقية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 40 كيلو متراً بالساعة أحياناً، وخاصة في المنطقة الجنوبية والوسطى والساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
غداً .. يستمر الجو غائماً جزئياً مع فرص لهطل زخات رعدية من المطر في أماكن متفرقة تكون غزيزة أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان، فيما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.
وشهدت محافظة درعا بحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطلات مطرية، حيث بلغت في المسيفرة 5ر3 مم والشيخ مسكين 2 مم وإزرع 5ر1 مم ودرعا المدينة 2ر1 مم.