الجو غائماً جزئياً بشكل عام وأمطار متوقعة في أغلب المناطق

‏تشرين:

يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، وتستمر فرص الهطولات بدءاً من المناطق ‏الجنوبية والغربية، ثم تمتد تدريجياً لتشمل أغلب المناطق خلال ساعات المساء ‏والليل، وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً ويحذر من تشكل ‏السيول في المناطق المنخفضة والوديان.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن توالي ‏درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه ‏الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب ‏يترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على المناطق الجنوبية وشرقية إلى ‏جنوبية شرقية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز ‏سرعتها 40 كيلو متراً بالساعة أحياناً، وخاصة في المنطقة الجنوبية والوسطى ‏والساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

غداً .. يستمر الجو غائماً جزئياً مع فرص لهطل زخات رعدية من المطر في ‏أماكن متفرقة تكون غزيزة أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية ‏والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان، فيما ‏توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة ‏من السنة.‏

وشهدت محافظة درعا بحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة ‏الزراعة والإصلاح الزراعي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ‏هطلات مطرية، حيث بلغت في المسيفرة 5ر3 مم والشيخ مسكين 2 مم ‏وإزرع 5ر1 مم ودرعا المدينة 2ر1 مم.‏