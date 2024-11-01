الحرائق مستمرة في ريف اللاذقية.. خط دفاع لإخماد النيران ومنع وصولها للمنازل وإصابة عنصرين من فوج الإطفاء

تشرين- صفاء إسماعيل:

بيّن قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر لـ”تشرين” أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على إخماد الحرائق المشتعلة على أكثر من محور في ريف اللاذقية، مشيراً إلى اندلاع خمسة حرائق في قرى بيت جبرو والستانية وياسنس وكيمين ورويسة هليل ومزرعة القاموع، في ناحية المزيرعة بريف اللاذقية، وثلاثة حرائق في قرى الطيبة وبيت سوهين ونقورو بريف القرداحة.

وأكد جعفر إصابة عنصرين من فوج الإطفاء، أحدهما أصيب بحروق في الوجه بعد أن حاصرت النيران آلية الإطفاء أثناء إخمادها النيران في قرية بيت جبرو، واحتراق السيارة، حيث تم نقل الرجلين إلى مشفى تشرين.

ولفت جعفر إلى اقتراب النيران من المنازل في قرى المزيرعة، وفي اجراء احترازي حفاظاً على سلامة الأهالي، تم نشر عناصر الإطفاء والدفاع المدني والزراعة والشرطة والجيش لمنع وصول النيران إلى المنازل. مبيناً أن وعورة التضاريس وسرعة الرياح تحول دون وصول الآليات إلى بؤر النيران.

وكان محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظة أكد أن تعدد بؤر الحرائق يعطي مؤشراً كبيراً أنها مفتعلة، وهناك شبهة جنائية حول الحرائق، وقد تمت إذاعة البحث عن سيارتين يعتقد أنهما للفاعلين.

كما طلب إخلاء المنازل القريبة من مواقع النيران ، لحين إزالة الخطر الناجم عنها، ومواكبة ذلك من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات الأهلية والخيرية وفرق منظومة الإسعاف والهلال الاحمر العربي السوري.

وشهدت اللاذقية اليوم الجمعة ما يقارب 40 حريقاً في مناطق مختلفة من المحافظة، وقد تم وضع كل الإمكانات بتصرف فريق مكافحة الحريق في المنطقة من آليات وصهاريج وكوادر وتعزيزهم بعناصر من الجيش.