استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين أثناء إخماد حريق قرية البيطار.. وفرق الإطفاء تعمل على تطويق حرائق ريف اللاذقية

تشرين- صفاء إسماعيل:

أكد مدير صحة اللاذقية الدكتور هوازن مخلوف لـ”تشرين” استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين نتيجة انفجار جسم غريب أثناء المشاركة في عملية إخماد الحريق الذي اندلع اليوم في قرية البيطار بريف القرداحة.

كما أكد قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر لـ”تشرين” أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق في قرية البيطار بالقرداحة، ودخوله مرحلة التبريد، فيما لا تزال الفرق بمساندة من مروحيات الجيش والمجتمع الأهلي، تحاول السيطرة على النيران في جبل العرين بريف القرداحة.

وأضاف جعفر: بالتوازي تقوم فرق إطفاء بإخماد حريق اندلع في قرية شير قاق بريف الحفة، بمشاركة مروحيات الجيش. لافتاً إلى أن كان تم إخلاء عدد من المنازل من السكان في قرية البيطار بريف القرداحة حرصاً على سلامتهم بسبب اقتراب النيران.

وأوضح جعفر أن كوادر الإطفاء، بمؤازرة من باقي المحافظات، لا تزال تعمل على تبريد وإخماد البؤر المتبقية في حرائق البدروسية.

من جهته، بيّن رئيس بلدية ميسلون عمار الجردي تضرر منازل عدد من أهالي قريتي بكاس وشير قاق نتيجة الحريق، حيث تم إخلاء الأهالي من المنازل حفاظاً على سلامتهم، منوهاً بتضافر الجهود بين فرق الإطفاء والمجتمع المحلي في الحفة والقرى المحيطة بها في محاولة للسيطرة على الحريق.

وفي السياق، أكد مدير كهرباء اللاذقية المهندس إياد إبراهيم تضرر الشبكة الكهربائية نتيجة الحرائق، مدللاً بأضرار بسيطة طالت خطوط التوتر المتوسط وشبكات التوتر المنخفض في ريف اللاذقية الشمالي. مشيراً إلى استعداد ورشات الشركة لإصلاح الأعطال فور الانتهاء من عمليات إخماد الحرائق وتبريدها..