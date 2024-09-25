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مراسم تسليم واستلام في وزارة الإعلام

بعد أداء الوزارة الجديدة اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الأسد، جرت اليوم في وزارة الإعلام مراسم التسليم ‏والاستلام بين وزيري الإعلام السابق الدكتور بطرس الحلاق، والوزير الجديد زياد غصن، وتمت المراسم بحضور ‏معاون وزير الإعلام، ومديري المؤسسات الإعلامية والمديرين المركزيين في وزارة الإعلام.‏
وأشار الوزير غصن إلى الجهود التي بذلها الدكتور الحلاق وجميع كوادر الوزارة والمؤسسات التابعة لها خلال ‏المرحلة الماضية، معبراً عن شكره للدكتور الحلاق عما قدمه، ومؤكداً أنه ستتم متابعة العمل في الإطار المؤسساتي.‏
بدوره أوضح الدكتور الحلاق أن عملية التغيير هي حالة صحية تجري بشكل طبيعي في إطار العمل المؤسساتي، ‏وأشاد بجهود جميع العاملين في كل مفاصل العمل الإعلامي الذين عملوا بصدق وإخلاص خلال الفترة الماضية رغم ‏الصعوبات والتحديات.‏

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