مراسم تسليم واستلام في وزارة الإعلام

بعد أداء الوزارة الجديدة اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الأسد، جرت اليوم في وزارة الإعلام مراسم التسليم ‏والاستلام بين وزيري الإعلام السابق الدكتور بطرس الحلاق، والوزير الجديد زياد غصن، وتمت المراسم بحضور ‏معاون وزير الإعلام، ومديري المؤسسات الإعلامية والمديرين المركزيين في وزارة الإعلام.‏

وأشار الوزير غصن إلى الجهود التي بذلها الدكتور الحلاق وجميع كوادر الوزارة والمؤسسات التابعة لها خلال ‏المرحلة الماضية، معبراً عن شكره للدكتور الحلاق عما قدمه، ومؤكداً أنه ستتم متابعة العمل في الإطار المؤسساتي.‏

بدوره أوضح الدكتور الحلاق أن عملية التغيير هي حالة صحية تجري بشكل طبيعي في إطار العمل المؤسساتي، ‏وأشاد بجهود جميع العاملين في كل مفاصل العمل الإعلامي الذين عملوا بصدق وإخلاص خلال الفترة الماضية رغم ‏الصعوبات والتحديات.‏