بعد انتظار لأكثر من شهرٍ… تسعيرة العنب النهائية مخيبة لآمال الفلاحين في السويداء 

تشرين- طلال الكفيري:

خيبت التسعيرة النهائية لمادة العنب العصيري المراد تسويقه إلى الشركة السورية لتصنيع العنب في السويداء، التي أعلن عنها منذ يومين والبالغة 3700 ليرة آمال الفلاحين في المحافظة، لكونها جاءت غير منصفة لهم، ومبيعها وفق هذه التسعيرة لا يتوافق على الإطلاق مع تكاليف الإنتاج.

إذ ذكر عدد من الفلاحين لـ” تشرين”، أنه في ظل التحليق اليومي والمتلاحق لأسعار مستلزمات الإنتاج، من المفترض أن تأتي التسعيرة متوافقة على أقل تقدير مع تكلفة الإنتاج المقدرة من اللجان الزراعية في المحافظة بـ 5600 ليرة، وليست أقل منها بألفي ليرة، فالمبيع للمعمل وفق التسعيرة النهائية يعد خسارة مؤكدة لهم، وهنا سيكون الفلاح أمام خيارين، أحلاهما مر، فإما الإحجام عن توريد منتجهم من العنب العصيري إلى المعمل، وهذا سيؤدي إلى تلف المحصول “على أمه” وضياعه، وإما القبول بهذه التسعيرة، وبالتالي توريد منتجهم إلى المعمل، وهذا أيضاً سيلحق بهم خسائر كبيرة، لكون المبيع لا يرد لهم تكاليف الإنتاج، وخاصة أن تكلفة إنتاج الدونم الواحد من العنب هذا الموسم وصل سقفها لنحو مليوني ليرة، متضمنةً أجور التقليم التي تجاوز سقفها 12 ألف ليرة للساعة الواحدة، والفلاحة التي وصلت ساعتها على العزاقة إلى 75 ألف ليرة، وعلى الجرار إلى 200 ألف ليرة، إضافة لأجور الرش التي كان لها النصيب الأكبر من التكاليف، وخاصة أن ميزانيتها المالية تجاوزت الـ 400 ألف ليرة، طبعاً لأربع رشات، هذا عدا عن أجور القطاف والنقل.

نستنتج أن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من العنب، على اعتبار أن إنتاج الدونم يبلغ 400 كيلوغرام 5600 ليرة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس اتحاد فلاحي السويداء حمود الصباغ لـ” تشرين” أن التسعيرة جاءت غير متوافقة مع تكاليف الإنتاج، وبعد أن أصبحت أمراً واقعاً تم إبرام عقد ما بين الاتحاد ومعمل تقطير العنب في السويداء لتوريد المحصول إليه وفق تسعيرة 3700 سواء للعنب الأسود أو الأبيض، وسيبدأ المعمل باستلام المحصول بدءاً من يوم الأحد، وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع كل الجمعيات الفلاحية المنتجة للعنب لتوريد المحصول إلى المعمل، لافتاً إلى أن تسعيرة التفاح لم تصدر لتاريخه، ومن المتوقع أن يعلن عنها الأسبوع القادم.