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وزير الإعلام: إحداث المنطقة الحرة الإعلامية يسهم بتقديم قيم مضافة في المجالين الإعلامي والمعرفي

تشرين:
أكد وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال الدكتور بطرس الحلاق أن مشروع إحداث المنطقة الحرة الإعلامية يأتي ضمن المشاريع الهادفة إلى تطوير القطاع الإعلامي ليصبح قادراً على تقديم قيم مضافة في المجالين المعرفي والإعلامي.
وأوضح الدكتور الحلاق في تصريح اليوم عقب جلسة مجلس الوزراء أن المجلس وافق بعد نقاش مستفيض على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المنطقة الحرة الإعلامية، مشيراً إلى أن إحداثها يأتي كأحد المشاريع العديدة التي تسعى من خلالها وزارة الإعلام إلى تطوير القطاع الإعلامي بحيث يصبح قطاعاً قادراً على تقديم قيم مضافة في المجال المعرفي والمجال الإعلامي.
وبين الوزير الحلاق أن المنطقة الحرة الإعلامية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي عبر جذب رؤوس الأموال المحلية أو غير المحلية، وبالتالي تعطي قيما مضافة إلى سوق العمل من خلال تأمين فرص عمل كثيرة، نوعية وفنية، وبمساهمة فعالة في الحد من هجرة تلك الكفاءات إلى الخارج.

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