جلسة توعوية بأورام الدم في جمعية «لمسة حنان» بجرمانا.. د. حيدر: هناك العديد من المفاهيم الخاطئة تجاه هذه الأمراض

ريف دمشق- أيمن فلحوط:

بمناسبة شهر التوعية بسرطان الدم أقامت الجمعية السورية الخيرية لمساعدة مرضى السرطان «لمسة حنان» بالتعاون مع عيادات الأمل التخصصية لمعالجة الأورام بدمشق، جلسة توعوية وإرشادات بحضور الدكتورة مي حيدر المتخصصة بأورام الدم.

وقدمت الدكتورة حيدر خلال الجلسة تعريفاً بالأسباب والأعراض والطرق العلاجية لأورام الدم في مقر الجمعية بمدينة جرمانا، وتخلل الجلسة العديد من التساؤلات التي أجابت عنها الدكتورة حيدر.

وعن أهمية الجانب التوعوي في مثل هذه الجلسات لمرضى السرطان تحدثت الدكتورة مي حيدر لـ«تشرين»، مبينة دورها التعريفي للمريض ولأهالي المرضى، وتقديم الشرح المفيد بغية تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة، مثل الحديث أن هذا المرض معد وما شابه ذلك.. فهذه الجلسات تسهم في معرفة الناس عن أورام الدم، وطريقة التعامل معها، وكسر حاجز الخوف من كلمة سرطان بطريقة المعالجة، وجمعية لمسة حنان كما أعلم تمارس هذا الدور التوعوي، من خلال نشاطاتها واللقاءات التي تدعو لها، ومساهمتها في العلاج للمرضى.

وعن تأثير وانعكاسات الحرب على سورية تجاه زيادة هذه الأمراض أشارت د. حيدر إلى أنه لا توجد إحصائيات ولا شك بأن النسب ارتفعت قياساً لما تعرضت له البلاد، لكن نسب انتشار هذا المرض بعد عام 2011 يحددها المركز الوطني لمكافحة السرطان، كما أن التطور العلمي أتاح الفرصة للتشخيص الدقيق للكثير من الأمراض وبشكل مبكر، ما يساعد في المعالجة والوصول إلى حالة الشفاء.

بدورها رئيسة مجلس إدارة جمعية لمسة حنان السيدة فلك الكنفاني بينت أن أحد أهداف الجمعية الرئيسية هو الجانب التوعوي، لذلك حرصنا كجمعية على دعوة الدكتورة مي حيدر لحوار مفتوح حول أورام الدم، وكان التفاعل إيجابياً بين الحضور والمحاضرة.

وستقوم الجمعية بافتتاح مركز تصوير للماموغرام خلال تشرين الأول المقبل، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها لمرضى السرطان في كل أنحاء سورية.