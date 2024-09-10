المغرب يواصل تألقه ويتجاوز منتخب ليسوتو في كأس الأمم الإفريقية

تشرين:

سجل البديل براهيم دياز هدفا قرب النهاية ليقود المغرب للفوز 1-صفر على مضيفه ليسوتو في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها البلاد العام المقبل.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما استلم دياز الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ دفاع ليسوتو قبل أن يسدد ببراعة في الشباك، وسيطر المغرب على الكرة طوال الشوط الأول تقريباً، لكن الفريق لم يهدد مرمى ليسوتو سوى في لقطات عابرة.

وتحسن أداء المغرب بشكل ملحوظ بعدما أجرى وليد الركراكي مدرب الفريق أربعة تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 57 بدخول دياز وحكيم زياش وعبد الصمد الزلزولي ويوسف النصيري، وأهدر دياز والنصيري فرصتين محققتين للتسجيل في آخر خمس دقائق من الوقت الأصلي، بعدما ارتطمت تسديدة دياز القوية في أحد المدافعين فيما مرت تسديدة النصيري من مسافة قريبة بجوار القائم.

ورفع المغرب رصيده بهذا الفوز إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً الجابون وإفريقيا الوسطى، فيما تتذيل ليسوتو الترتيب من دون رصيد، ويتأهل صاحبا أول مركزين في 12 مجموعة بالتصفيات إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، ويخوض المغرب البطولة بصفته البلد المضيف.