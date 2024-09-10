قرية الخالدية في القنيطرة خالية من الأمية

تشرين – محمد الحُسَين:

احتفالاً باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يحتفل به العالم هذا العام تحت شعار «تغيير مسار التعلٌم»، أعلنت دائرة تعليم الكبار في محافظة القنيطرة قرية الخالدية خالية من الأمية الأبجدية بعد تخريج ثمان وعشرين سيدة كبيرات بالسن من دورة تعليم الكبار بنجاح في القرية.

وبيّن رئيس دائرة تعليم الكبار والتنمية الثقافية في القنيطرة يامن السعيد أنه بالتعاون مع مؤسسة إنانا ومديرية تربية القنيطرة تمّ تكريم السيدات اللواتي أتممن تدريبهن بالدورة التي استمرت ستة أشهر في قرية الخالدية وتوزيع الشهادات عليهن.