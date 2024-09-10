100%.. نسبة تنفيذ قروض الخطة الزراعية في ” زراعي جبلة ”

تشرين – باسمة اسماعيل

بينت مديرة المصرف الزراعي في جبلة أهواز اسبر لـ” تشرين” أن قروض الخطة الزراعية لهذا العام قد تمت بالكامل، حيث قام المصرف الزراعي بتقديم الإقراض الزراعي والقروض الحرفية الريفية من دون أي عوائق، كما هو وارد بنظام عمليات المصرف من حيث المشروعات الزراعية والخدمية.

وأضافت: بلغت إقراضات المصرف منذ بداية العام حتى تاريخه 12.5 مليار ليرة، وهي الخطة الزراعية لهذا العام، وقد توزعت بين قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، أي بنسبة تنفيذ 100%.

وأشارت إسبر إلى أن العمل جارٍ على زيادة الخطة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتغطية جميع الخدمات الزراعية التي يتقدم بها المزارعون حالياً، موضحة أنّ قروض المصرف لغايات مختلفة منها، شراء تجهيزات مداجن، سياج، حفر آبار ارتوازية، تمويل تربية الدواجن، تمويل جرارات زراعية وملحقاتها، عزاقات، قروض طاقة شمسية، إضافة إلى قروض تمويل الخطة الزراعية وأهمها؛ البيوت البلاستيكية والبرادات وغيرها.

ولفتت إسبر إلى أن المصرف قام بتسليم المزارعين قيم الحاصلات الزراعية، المسلمة من قبل المؤسسة العامة للحبوب في اللاذقية خلال زمن قياسي من ورود اللوائح الاسمية، وقد بلغت قيم الحاصلات الزراعية لهذا العام المسلمة، 3.3 مليارات ليرة، كما تم تسليم الأسمدة للمزارعين بحسب تنظيماتهم الزراعية الصادرة عن الوحدات الزراعية، وبلغت الكميات المسلمة لهذا العام، سوبر فوسفات حوالي / 127/ طناً، يوريا / 94 / طناً، نترات / 249/ طناً، بقيمة إجمالية حوالي 11.2 مليار ليرة.

وفيما يخص الإيداعات والسحوبات أوضحت إسبر أنه حتى تاريخه بلغت قيمة الإيداعات حوالي /31.5/ مليار ليرة، والسحوبات حوالي 3.7 مليارات ليرة.

وبينت إسبر أن عدد الحسابات الجارية المفتوحة لحاملي بطاقات الدعم في الفرع لتاريخه بلغت / 1500 / حساب، في حين بلغ عدد المتقاعدين العسكريين والمدنيين وذوي الشهداء الذين يستلمون رواتبهم الشهرية، بموجب القوائم الواردة لنا من المؤسسات المختصة ما يزيد على / 6000/ متقاعد مع الورثة.