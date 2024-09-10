خلال أقل من اثنتي عشرة ساعة.. عودة طريق عام مصياف -وادي العيون وكافة الخدمات والبنى التحتية بعدما تعرضت للقصف الإسرائيلي

تشرين- محمد فرحة:

بعد أقل من اثنتي عشرة ساعة أعادت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحماة بالتعاون مع كافة الشركات والدوائر الخدمية الأخرى أمور طريق عام مصياف- وادي العيون كما كان قبل أن يخرّبه القصف الإسرائيلي، كما بدأت عملية ضخّ المياه من الخزان الكبير الذي تبلغ سعته / ٥٠٠٠ / متر مكعب بعد أن تم إصلاح كافة خطوط الجر.

وفي الشق الثاني المتعلق بخدمات الاتصالات أكدت مصادر “اتصالات مصياف” عودة ٨٥% من الخطوط للخدمة، وكذلك تم ردم كل الحفريات التي خلّفها القصف الإسرائيلي بانتظار تعبيدها اليوم أو غداً حال توافرت المادة الإسفلتية.

وفي سياق آخر، أكد مدير الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني الدكتور فيصل حيدر أنّ عدداً من المصابين والجرحى قد تحسّن وضعهم، ويتماثلون للشفاء الكامل.

مشيراً إلى أنّ الطواقم الطبية والإدارية في الهيئة لم تنم طوال اليومين الماضين، بل تم تكثيف الجهود والحضور بناء على توجيهات وزير الصحة.

يذكر أن الاعتداء الإسرائيلي لم تسلم منه حتى الدراجات النارية والتركسات التي هرعت لفتح الطرقات وإزالة العوائق من ردميات، فقد تعرضت للقصف كما حدث لسائق التركس الذي استشهد بعدما تعرضت آليته للقصف. كل ذلك كان بهدف عزل المواقع التي تعرضت للقصف عن محيطها وعدم السماح بالوصول منها وإليها .لكن اليوم هاهي قد عادت كلّ الخدمات على ما كانت عليه خلال أقل من أربعٍ وعشرين ساعة.