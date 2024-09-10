ناقش مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث المنطقة الحرة الإعلامية..مجلس الوزراء يوافق على تأهيل مساحات كبيرة من مشروع ري سهول حلب الجنوبية

دمشق_تشرين:

أدان مجلس الوزراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي السورية مؤكداً أنه يعكس مدى تمادي وغطرسة هذا الكيان الفاشي في تحديه لكافة القوانين الدولية، من خلال استهداف المناطق السكنية وتدمير البنى التحتية من طرق واتصالات وكهرباء ومياه الشرب، وتوجه المجلس بالرحمة على أرواح الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومثنياً في الوقت نفسه على الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية لإصلاح المرافق المتضررة ووضعها في الخدمة بالسرعة الكلية.

وقال رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم: “إن هذا العدوان الغاشم يدل على سعي هذا الكيان المجرم لمزيد من التصعيد في المنطقة، كما يدل على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي في مأزق كبير ويسعى بكل الوسائل لتصدير أزماته الداخلية للمنطقة بشكل كامل، وذلك لعجزه عن تحقيق أي هدف من عدوانه على الشعب الفلسطيني سوى قتل الأطفال والنساء”.

في سياق آخر، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تعزيز عمليات التدخل الإيجابي في المواسم الزراعية بما فيها محصولا التفاح والعنب، وذلك بعد دراسة التكلفة الحقيقية للمنتج وبما يحقق عائدات مناسبة للفلاحين ويؤمن المنتج في السوق بأسعار مناسبة، وكلف اللجنة الاقتصادية دراسة الإجراءات الممكن اتخاذها لتنشيط قطاع التصدير في ظل مشاركة 600 شركة محلية في معرض /إكسبو سورية 2024/ والذي أظهر النوعية والجودة في المنتج السوري لاسيما الصناعات الزراعية والألبسة.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المنطقة الحرة الإعلامية، نظراً للدور المهم الذي تلعبه في مجال صناعة المحتوى المعرفي والإعلامي ومساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل نوعية ورفع مستوى المهارات الفنية والإدارية وخلق بيئة عمل محفزة للمشاريع الإعلامية الناشئة بمختلف أشكالها وأحجامها.

كما ناقش مجلس الوزراء ورقة وزارة الثقافة حول السياسة الوطنية للصناعات الثقافية الإبداعية والتي تهدف إلى التأسيس لصناعات إبداعية تعكس القيم الثقافية الوطنية واحتضان المبدعين والمساهمة بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والترويج للتراث المادي واللامادي السوري.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية بهدف المساعدة في تأهيل باحثين في اللاهوت والدراسات الدينية والتاريخية والفلسفية وعلم الدين المقارن وأساتذة في التعليم المسيحي.

وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بحل هيئة أبنية التعليم المرتبطة بوزارة التربية وتحويلها لمديرية مركزية تسمى “أبنية التعليم”.

ووافق المجلس على إعادة تأهيل شريحة 2550 هكتاراً من مشروع ري 7400 هكتار من سهول حلب الجنوبية بتكلفة تقارب 7 مليارات ليرة سورية، وعلى تنفيذ أعمال إعادة إعمار قسم شرطة باب النيرب، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

كما اعتمد المجلس توصيات ورشة العمل الحوارية حول التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، وتم التأكيد على أهمية تعزيز دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في مواجهة التغيرات المناخية وآثارها، وتنفيذ تلك التوصيات بالتعاون ما بين الوزارات والجهات المعنية.