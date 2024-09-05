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انطلاق فعاليات مهرجان راميتا السياحي في اللاذقية

تشرين- نهلة أبو تك:

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان راميتا السياحي على أرض مدينة الأسد الرياضية، والذي تقيمه مديرية سياحة اللاذقية بالتعاون بين محافظة اللاذقية والاتحاد الرياضي العام.
وأكد رئيس مجلس محافظة اللاذقية  المهندس تيسير حبيب لـ”تشرين” أهمية إقامة مثل هذه  الفعاليات على أرض المدينة الرياضية بعد انقطاع طويل، وأضاف: مهرجان راميتا بداية لعودة المهرجانات إلى سورية.
بدوره، بيٍّن مدير سياحة اللاذقية المهندس فادي نظام أن إقامة مهرجان راميتا له أهمية معنوية ومادية لمشاركة فعاليات أهلية من جمعيات خيرية وأخرى  تعمل في مجال التنمية الريفية، مشيراً إلى أن المهرجان فرصة لبيع المنتجات، وخاصة أنه يتضمن معرضاً للزهور والفن التشكيلي والكتاب والحرف اليدوية والتقليدية والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة لسينما في الهواء الطلق ومسرحيات أطفال وعروض رياضية وفنية.

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