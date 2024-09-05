نيكاراغوا تعلن دعمها سورية بمواجهة التحديات الناجمة عن السياسات الغربية العدائية

أكد الوزير المستشار لرئيس جمهورية نيكاراغوا لشؤون السياسات والعلاقات الدولية إيفان لارا دعم بلاده لسورية في مواجهة التحديات الناجمة عن السياسات الغربية العدائية.

وشدد لارا خلال تقبله عبر تقنية الفيديو نسخة من أوراق اعتماد السفير قصي الضحاك مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، سفيراً غير مقيم مفوضاً وفوق العادة للجمهورية العربية السورية في نيكاراغوا، على مواصلة العمل المشترك على الصعيد الثنائي ومتعدد الأطراف، لتمتين أواصر الصداقة والتعاون بين سورية ونيكاراغوا، والدفاع عن مبادئ القانون الدولي ومصالح الدول النامية.

وطلب الوزير لارا نقل أطيب تحيات رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيغا إلى السيد الرئيس بشار الأسد، مؤكداً دعم بلاده لسورية في مواجهة التحديات القائمة الناجمة عن السياسات الغربية العدائية.

وعبر الوزير لارا عن التطلع لتقديم السفير الضحاك النسخة الأصلية من أوراق اعتماده للرئيس أورتيغا في العاصمة ماناغوا.

من جانبه نقل السفير الضحاك تحيات الرئيس الأسد إلى الرئيس أورتيغا، مؤكداً عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، والتعاون والتنسيق القائم بينهما في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، لإعلاء مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والدفاع عنها في مواجهة سياسات الهيمنة والاستعمار والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول ومحاولات المساس بخياراتها الوطنية.

وعبر السفير الضحاك عن حرص سورية على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيزه في مختلف المجالات.

حضر مراسم تسليم نسخة أوراق الاعتماد فالدراك جاينتشكي الوزير المستشار لرئيس جمهورية نيكاراغوا لشؤون السياسات والعلاقات الدولية.

وكان وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد تسلم في الـ 14 من آب الماضي أوراق اعتماد رامون مونكادا كولندريس سفيراً غير مقيم لنيكاراغوا في سورية، وأكدا خلال اللقاء ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.