وفد رجال أعمال باكستاني يصل إلى دمشق لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وزيارة معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية

تشرين – ماجد مخيبر:

بدأ وفد باكستاني من هيئة التطوير التجاري يضم / 21/ رجل أعمال زيارة إلى سورية تستمر لمدة أسبوع بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وبحث إمكانية إقامة استثمارات مشتركة بين الجانبين.

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام، خلال استقبال الوفد في مطار دمشق الدولي، قال في تصريح إعلامي: إن هذه الزيارة فرصة لفتح قنوات اتصال بين رجال الأعمال في البلدين وتسهيل كل الإجراءات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، لافتاً إلى مزايا الاستثمار في سورية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة في المجالات ذات الأولوية والتي يمكن التعاون والتشارك فيها بين الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.

من جانبه بيّن رئيس الوفد الباكستاني عمير جمالو في تصريح مماثل أن هذه الزيارة تهدف إلى عقد لقاءات واجتماعات مع فعاليات اقتصادية وتجارية متعددة في دمشق وحلب وحمص، وتذليل العقبات التي تواجه تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، إضافة إلى زيارة معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية للاطلاع على أهم المنتجات السورية عن كثب، مشيراً إلى أن هناك رغبة حقيقية من رجال الأعمال الباكستانيين بإقامة شراكة مع رجال الأعمال السوريين.