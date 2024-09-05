آخر الأخبارسياسة

استشهاد ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداء إرهابي في درعا

استشهد ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي من جراء إطلاق مجموعة إرهابية النار عليهم أثناء توجههم إلى عملهم في معبر نصيب الحدودي بريف درعا.
وأفادت وزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك باستشهاد ثلاثة عناصر من مرتبات فرع الأمن السياسي في محافظة درعا من جراء إطلاق النار عليهم من مجموعة إرهابية مسلحة بالقرب من جسر صيدا أثناء توجههم إلى عملهم في معبر نصيب الحدودي لتأدية واجبهم الوطني.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل جثـامين الشهـداء إلى مشفى درعا الوطني.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

انطلاق فعاليات مهرجان راميتا السياحي في اللاذقية

آخر الأخبار

توقيع اتفاق توءمة بين محافظة دمشق وبلدية طهران لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

آخر الأخبار

مدرب منتخبنا خوسيه لانا: الدورة الدولية فرصة للتعرف على اللاعبين

آخر الأخبار

الرئيس الروسي: الوضع الاقتصادي العالمي يتغير ونعمل للتخلص من هيمنة الدولار

آخر الأخبار