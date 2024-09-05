مدرب منتخبنا خوسيه لانا: الدورة الدولية فرصة للتعرف على اللاعبين

تشرين

أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني “الإسباني خوسيه لانا” أن الدورة الدولية الودية في الهند تمثل فرصة جيدة للتعرف على اللاعبين عن قرب بالنظر إلى أن الفرصة لم تسنح له بعد بإجراء أي حصة تدريبية فعلية.

وأضاف خوسيه لانا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخبنا مع موريشيوس والذي عقد اليوم: “التصنيف الأعلى في البطولة لا يعني شيئاً وعلينا أن نترجم ذلك في الميدان، نتطلع لتقديم أداء جيد وأنا سعيد بما رأيته من حماسة لدى اللاعبين”.

من جهته أكد لاعب منتخبنا أيهم أوسو أنه يتطلع مع زملائه للعمل مع المدير الفني خوسيه لانا وكادره، مشيراً إلى أن مفتاح القوة لدى منتخبنا هو الشجاعة والحماسة لدى اللاعبين.. وأضاف: “نحترم جميع الفرق المشاركة ولكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا فقط، وأن نسعى لبذل أقصى ما يمكننا من أجل تقديم صورة جيدة وأداء يرضي كل السوريين”.

وكان الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا مع موريشيوس والتي ستجري مساء غد الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت سورية (السابعة والنصف بتوقيت الهند) قد عقد صباحاً بحضور موفق فتح الله مدير المنتخب ومحمد فادي الرباط إداري المنتخب ومنهل برازي مسؤول التجهيزات، حيث تمت مناقشة جميع الأمور التنظيمية والفنية والإعلامية المتعلقة بالبطولة، وتقرر أن يرتدي منتخبنا الوطني القمصان الحمراء في مباراته الأولى أمام موريشيوس.