توقيع اتفاق توءمة بين محافظة دمشق وبلدية طهران لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

دمشق- تشرين:

وقعت محافظة دمشق وبلدية طهران اليوم اتفاق توءمة لتعزيز وتعميق التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهما ليشمل مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية بما يسهم بالنهوض في واقع المحافظتين.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أوضح في تصريح للصحفيين أن المحافظة حريصة على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وصولاً إلى مستوى مميز من الأداء وفق خطط مدروسة ومنهجية قابلة للرصد والتتبع والتقييم والتنفيذ، مبدياً استعداد المحافظة للتعاون مع بلدية طهران للنهوض بمستوى الخدمات والمساهمة في تنفيذ مجموعة من المشاريع الإستراتيجية التي تحتاجها دمشق مثل مترو الأنفاق وملف النفايات وقطاع النقل.

كريشاتي لفت أيضاً إلى أهمية العمل والتشارك مع بلدية طهران للاستفادة من الجهود والطاقات والقدرات والموارد البشرية والمالية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين ولحظ متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه مشاريعها.

وقدم كريشاتي عرضاً عن دمشق وأهميتها التاريخية والثقافية والاجتماعية والسياحية والدينية والمكانة المرموقة التي تتمتع فيها في جميع المجالات.

وفي تصريح مماثل أكد رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني أهمية توقيع اتفاق التوءمة مع محافظة دمشق بهدف تنمية التعاون بشتى المجالات ولا سيما في قطاع النقل والخدمات المدنية وإدارة النفايات، منوهاً بالطاقات التي تمتلكها دمشق وطهران بشكل يمكنهما من مواصلة العمل والتعاون المشترك للمساعدة في إعادة الإعمار.

وعرض زاكاني أهم الأعمال والمشاريع التي تنفذها طهران في مجال النقل العام وما وصلت إليه فيما يخص مترو الأنفاق وتحويل جميع حافلات النقل العام إلى العمل على الطاقة الكهربائية وإدارة ملف النفايات الصلبة وغيرها من المشاريع للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للمدينة.

وقبل توقيع الاتفاق استعرض مدير النفايات الصلبة في محافظة دمشق المهندس عماد علي آلية عمل النفايات الصلبة في دمشق وريفها، مبيناً أن كمية النفايات المرحلة يومياً تقدر بنحو 3000 طن، فيما يتم ترحيل نحو 5 أطنان من النفايات الطبية يومياً، لافتاً إلى الحاجة لإقامة مشاريع استثمارية بيئية وتنموية عبر التشاركية.

بدوره أشار مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر الدكاك إلى أهمية تنفيذ مترو أنفاق بدمشق لتخفيف الازدحام المروري والذي يتكون من 16 محطة بطول 17 كيلومتراً كمرحلة أولى، ويمتد من منطقة المعضمية غرب المحافظة إلى منطقة القابون شرقاً.

وبين الدكاك أنه تم مؤخراً عرض عدد من المشاريع على الفنيين المعنيين من الجانب السوري والإيراني منها إحداث مرائب للسيارات تحت الحدائق العامة واستثمار بعض المواقع ضمن محافظة دمشق كإقامة أبنية فندقية ومكاتب إدارية واستثمارية مختلفة.