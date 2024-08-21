الجفال يغادر و ٤٠٠ مليون دعماً لنادي الفتوة

ديرالزور – مالك الجاسم:

انضم عدي جفال إلى قائمة اللاعبين المغادرين من نادي الفتوة نتيجة الوضع المادي الذي يمر به وأعلن عن فسخ عقده وإدارة الفتوة الجديدة خرجت أخيراً عن صمتها لتصدر بياناً توضح فيه ما جرى وأكدت أنه وبعد التواصل لعدة مرات مع الجفال من أجل إتمام صفقة توقيع العقد من قبل رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وعلى مدار 3 أيام إلا أن اللاعب لم يجب لا على الاتصال ولا على الواتساب ولا حتى على الرسائل النصية.

وجاء في البيان أن إدارة الفتوة تستهجن تصرف الجفال لكونه كابتن الفريق القدوة وابن نادي الفتوة الذي تدرج في كافة فئاته.

من جانب آخر قدم رئيس نادي الفتوة السابق مدلول العزيز ونائبه فراس الجهام مبلغ ٤٠٠ مليون ليرة دعماً للفتوة الذي بحاجة إلى أضعاف هذا المبلغ ليستطيع التوقيع مع عدد من اللاعبين لتهيئة وتحضير الفريق للدوري وحتى هذه اللحظات تبدو أمور الفتوة مبهمة والأمور تسير نحو الأسوأ.

أما اللجنة التنفيذية في ديرالزور لم تخرج بعد عن صمتها، واكتفى رئيس اللجنة بمنشور شرح به بعض النقاط وختم بأن هناك خبراً رياضياً مهماً قادماً بعد أيام. وهذا بدأت التكهنات من الشارع الرياضي بعضهم تحدث عن موضوع الملعب وعدد آخر تحدث عن استثمارات قادمة، ولكن في المحصلة لا هذا ولا ذاك، والشارع الرياضي في المحافظة بات يعرف بأن كل ما يتم الحديث عنه لا يتجاوز الأمنيات وللحديث بقية…