اتحاد كرة القدم يستحدث بطولة درع الاتحاد قبل انطلاق الدوري الممتاز.. والغاية!

تشرين:

استحدث اتحاد كرة القدم بطولة درع الاتحاد، وذلك قبل انطلاقة الدوري الممتاز المزمع في شهر تشرين أول القادم وبمشاركة أندية الدوري الممتاز الاثني عشر، وقد قسمت هذه الفرق إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية الفتوة وجبلة وتشرين وحطين والاتحاد والكرامة، أما المجموعة الثانية فتضم أندية الوثبة والجيش والوحدة والشرطة والشعلة.

ستبدأ 23 شهر أيلول القادم وتنتهي قبل بداية الدوري الممتاز.

محي الدين دولة عضو الاتحاد السوري لكرة القدم أوضح لتشرين أن اتحاد كرة القدم استحدث بطولة جديدة أطلق عليها اسم درع اتحاد كرة القدم.

ستنطلق في 23 الشهر القادم وتنتهي في السابع من شهر تشرين أول القادم قبل بداية الدوري الممتاز، مشيراً إلى أن فرق الدوري ستوزع على مجموعتين بحسب ترتيبها خلال الموسم الماضي في الدوري الممتاز وستشارك أندية الشعلة والشرطة في البطولة.

حيث سيلتقي في الدوري الأول حطين مع الجيش والشعلة يواجه الطليعة والشرطة يلاقي الوحدة والوثبة يقابل الكرامة.

أما منافسات الدوري الثاني (ربع النهائي) فتنطلق يوم 27 أيلول القادم بلقاء متصدر الدوري للموسمين الماضيين وبطل الكأس مع جبلة، وأهلي حلب يلتقي الرابح من لقاء حطين والجيش، ورابح اللقاء رقم 4 بين الوثبة والكرامة يواجه الرابح من لقاء الشرطة والوحدة، والرابح من لقاء الشعلة والطليعة يقابل تشرين.

أما الدوري نصف النهائي فيبدأ في 3 تشرين الأول والنهائي في 7 منه.