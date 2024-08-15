منتخبنا الكروي الشاب يلتقي لبنان ودياً اليوم

تشرين:

يواجه اليوم منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً نظيره اللبناني ودياً، تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس على ملعب طرابلس البلدي.

وذلك ضمن معسكره الخارجي بمدينة بيروت في إطار خطة إعداد الفريق للتصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الأولى التي تستضيفها فيتنام أواخر شهر أيلول القادم.

وقد تعذر وصول اللاعبين المحترفين خارج سورية إلى المعسكر بسبب التزامهم بالمشاركة مع أنديتهم في الدوريات التي يلعبون فيها.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا تحت 20 عاماً مباراتين وديتين مع منتخب لبنان للشباب، وذلك خلال فترة المعسكر التي تستمر لغاية الثامن عشر من الشهر الجاري.