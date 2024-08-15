تكريم لائق لأبطال نادي نصيب بالكاراتيه أبطال الجمهورية

درعا- هيثم العلي:

تكريماً للإنجازات الرياضية الكبيرة التي حققها نادي نصيب بلعبة الكاراتيه وحصوله على الترتيب الأول في العديد من البطولات على مستوى الجمهورية وكان آخرها بطولة الجمهورية الأخيرة التي أقيمت في العاصمة دمشق وتربعه على عرش لعبة الكاراتيه محلياً، حيث وضع اسمه بحروف من ذهب بميداليات متنوعة.

كرّم الخبرة الرياضية الكابتن عماد أبو زريق في مقر الاتحاد الرياضي وبحضور جهاد المصري رئيس الاتحاد الرياضي وأعضاء الاتحاد والمدرب ورئيس فنية الكاراتيه عبد المجيد الشريف ولاعبي نادي نصيب بلعبة الكاراتيه والكوادر التدريبية والإدارية بالنادي أصحاب الإنجازات التي تحققت بجميع الفئات العمرية عبر تقديم جوائز مالية للمكرمين.

وقال الخبرة عماد أبو زريق خلال التكريم إنّ اللاعبين في النادي يستحقون التكريم بعد هذا العناء والجهد الكبيرين والتدريب المتواصل الذي أثمر عن تحقيق بطولات عديدة على المستوى المحلي والخارجي.

نتيجة للمتابعة والإرادة التي أبداها الإداريون والمدربون واللاعبون وتصميمهم على تحقيق نتائج ووضع اسم النادي على عرش اللعبة على مستوى القطر.

موضحاً أنّ الدعم سيستمر لرفع مستوى أدائه و هذا التكريم ليس إلّا دفعاً معنوياً للأبطال الذين نعتز ونفتخر بهم.

بينما قال الكابتن جهاد المصري إنّ التكريم جاء مبادرةً لتشجيع اللاعبين، وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات، منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون ومدربوهم للوصول إلى هذا المستوى المتقدم على مستوى الجمهورية والمستوى العربي.

وأعرب المكرمون عن تقديرهم لهذا التكريم الذي يعدّ حافزاً كبيراً لهم ولزملائهم في نيل المزيد من الميداليات والمراكز المتقدمة محلياً وخارجياً.