انطلاق مؤتمر ومعرض الدفع الإلكتروني الثاني.. وزير الاتصالات: تطبيقه أولوية لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي

تشرين- مايا حرفوش- زينب الخليل:

لتطوير حلول ابتكارية بمجال التكنولوجيا المالية انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض الدفع الإلكتروني الثاني في سورية الذي تنظمه الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية- اللجنة الإدارية بالتعاون مع شركة ثقة للمعارض والمؤتمرات في فندق داما روز بدمشق.

وافتتح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة بحضور محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي مؤتمر ومعرض الدفع الإلكتروني الثاني EPEX2 (Electronic Payment Expo)، الذي تنظمه الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، بعد نجاح الدورة الأولى منه في محافظة حلب، وحرصاً على مشاركة أوسع للوزارات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأكاديمية، لتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينها بمجال الدفع الإلكتروني.

حاكم مصرف سورية المركزي: الدفع الإلكتروني حاجة أساسية وثمرة من ثمرات التطور في الوقت ذاته

ويهدف المعرض والمؤتمر إلى تسليط الضوء على تطورات التكنولوجيا والبيئة التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بالدفع الإلكتروني، ومناقشة أهمية تطويره في سورية ودوره في دعم التنمية الاقتصادية.

وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب بين أن الخبرات الوطنية في الوزارة ومصرف المركزي تمكنت من إطلاق الدفع الإلكتروني في سورية عبر المصارف وشركات الدفع الإلكتروني وشركتي الخلوي، لافتاً إلى أن تطبيقه يعد أولوية لا مفر منها للحكومة بهدف دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية ودعم وتعافي النشاط التجاري، بما يسهم بدعم وتحفيز الشركات الناشئة لتطوير حلول ابتكارية بمجال التكنولوجيا المالية، وأشار الوزير إلى أن مشروع الدفع الإلكتروني الذي تتابع تنفيذه الحكومة هو أحد المشاريع الأساسية في استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، والذي يهدف للوصول إلى مجتمع رقمي يواكب التقدم التكنولوجي والمعرفي، مؤكداً أن حكومات العالم أدركت أهمية تطوير وسائل الدفع والتبادلات المالية، وأن الدفع الإلكتروني من أهم المؤشرات الحيوية لاقتصاد الدول، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع بتقانات المعلومات يعتبر عاملاً مساعداً بابتكار وسائل وطرق مضبوطة للدفع لم تكن موجودة سابقاً وغير مكلفة.

من جانبه الدكتور محمد عصام هزيمة حاكم مصرف سورية المركزي تطرق في كلمته إلى أن المدة الممتدة من العام 2012 حتى اليوم شهدت تهيئة للبيئة التشريعية اللازمة لتهيئة الانطلاق بالدفع الإلكتروني، مشيراً لصدور قانون التوقيع الإلكتروني تلاه قانون المعاملات الإلكترونية من ثم القانون الملزم لأصحاب الفعاليات لامتلاكهم لحسابات مصرفية، موضحاً أن الهدف الرئيسي من هذه التشريعات بناء بنية تشريعية متكاملة خاصة بالدفع الإلكتروني، وذكر الدكتور هزيمة أن الدفع الإلكتروني هو حاجة أساسية وثمرة من ثمرات التطور في الوقت ذاته، مؤكداً التوجه الحكومي لنشر الدفع الإلكتروني من خلال حزمة من القرارات الناظمة له لكافة القطاعات بشكل تدريجي، ومشيراً لأهمية المعرض والمؤتمر بنشر ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع وتبادل الخبرات والمعلومات، والاستفادة من الآراء والتوصيات بتطوير الدفع الإلكتروني بما يصب بمصلحة المواطن.

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المهندس محمد حسان النجار لحرص الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع، وتحقيق أكبر انتشار لاستخدام واعتماد وسائله وقنواته على مستوى المواطن وعلى مستوى الشركات، مبيناً أن الدفع الإلكتروني يعتبر أحد أدوات التحول الرقمي، منوهاً إلى أن الغاية من الدفع الإلكتروني هو الاستغناء عن التعامل النقدي الورقي من خلال شركات مرخصة تقدم خدمات الدفع الإلكتروني للمواطنين بطرق ميسرة.

شارك في المؤتمر والمعرض عدد من شركات الاتصالات والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني، وحضر الافتتاح المدراء العامين والمركزيين في وزارة الاتصالات والتقانة ومصرف سورية المركزي والمهتمين بمجال الاتصالات تقانة المعلومات.