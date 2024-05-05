ذهبيات لأبطال الساحل في بطولة الأندية للمواي تاي

طرطوس – أحمد بلال:

ليس غريباً على أبطال وبطلات رياضة المواي تاي في طرطوس الاستمرار في نتائجهم الإيجابية في هذه اللعبة، إذ استطاع أبطال نادي الساحل الحصول على عدد وافر من الميداليات المتنوعة من خلال مشاركتهم في بطولة الأندية للمواي تاي والتي شهدت منافسات نزالاتها الرياضية صالة تشرين في دمشق.

مشاركة نادي الساحل في البطولة المذكورة جاءت ضمن فئة الناشئين والشباب، وذلك حسب ما أكده المدرب علي المصري بأنه شارك في فئة الناشئين ب 12 لاعباً حصلوا على 4 ميداليات ذهبية عبر اللاعب خضر علي وهاشم هوشر واللاعبتين راميا تفاحة وساشا الياس في أوزان 53 كغ و70 كغ و36 كغ و32 كغ.

ولفت المصري إلى أنه ضمن الفئة المذكورة نالوا 4 ميداليات فضية عن طريق اللاعب أمير درغام في وزن 32 كغ واللاعب عدي الخالد في وزن 57 كغ واللاعبتين نايا مسلماني وماري تفاحة في وزن 51 كغ و44 كغ، واستطاعوا الحصول على ثلاث ميداليات برونزية عن طريق اللاعب حمزة محمد ونور يوسف وأسامة يوسف.

وأشار المصري إلى أن المشاركة في البطولة لم تقتصر على فئة الناشئين فحسب بل شاركوا أيضاً في فئة الشباب ب 5 لاعبين، إذ استطاع اللاعب علاء الخالد نيل ذهبية المركز الأول لوزن 57 كغ، كما استطاعت اللاعبتان أليسار الملا وشمس الدار من تحقيق فضية المركز الثاني في وزن 54 كغ و48 كغ، وحصل اللاعب جعفر جبيلي على برونزية المركز الثالث لوزن 51 كغ.

منوهاً بأن النتائج المسجلة كانت طبيعية قياساً على أداء اللاعبين وتصميمهم القوي، وتوقع المصري المحافظة على تلك المراكز والحصول على ميداليات أخرى في الاستحقاقات القادمة.

بدورها اللاعبة راميا تفاحة أكدت أن المركز الذي حققته لم يكن من باب المصادفة على الإطلاق بل نتيجة عمل مستمر والتزامها بالتمارين اليومية المكثفة والأخذ بتعليمات وتوجيهات المدرب.

وبيّنت أن التركيز العالي أثناء النزالات وقراءة أفكار المنافس بشكل صحيح ومعرفة مكامن قوته وضعفه تعتبر من اساسيات النجاح حسب رأيها.

وستشارك في الفترة القادمة في بطولة خارجية وتسعى من خلالها لتمثيل بلدها ومحافظتها في أبهى صورة رياضية ممكنة.