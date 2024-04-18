أعمال استبدال ورفع استطاعات لكهرباء دير الزور تصل إلى 20 ميغا لمحطتي الميادين والتيم

دير الزور- عثمان الخلف:

أنهت ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في دير الزور عمليات استبدال وتكبير استطاعة محولة كهربائية في محطتي تحويل مدينة الميادين ، إضافة لمحطة تحويل التيم .

وأشار مدير عام شركة كهرباء دير الزور المهندس خالد الفهد في تصريح لـ” تشرين ” إلى أنّ الأعمال المُنفذة لكلتا المحطتين تصل تكلفتها إلى 14 مليار ليرة سورية بالتناصف بينهما، حيث جرى رفع استطاعة محطة تحويل الميادين من 20 إلى 30 ميغا ، بزيادة قدرها 10 ميغات، ما ينعكس إيجاباً على المناطق التي تتغذى بالتيار الكهربائي منها، وتشمل بذلك إضافةً لمدينة الميادين، كلاً من مدن العشارة وموحسن وصبيخان، وبلدات بقرص، محكان ، تشرين الدوير ، فيما سيسهم رفع الاستطاعة بمحولة محطة التوليد في حقل التيم ، والذي يصل للكميات المولدة ذاتها من الكهرباء بتحسين التغذية في أحياء الحميدية ، الجبيلة ، هرابش ، لافتاً إلى العمل على تجهيز خط كهرباء بلدة المريعية.

وأكد الفهد أن تجمعات سكانيّة عدة في المحافظة لم تتم إنارتها ، والأمر يتعلق بقلة الإمكانات وعدم وفرة المواد من محولات وأكبال وما إلى ذلك، ومنها أحياء في مركز المحافظة لا تزال غير مأهولة بالكامل، وبلدات قريبة منها، موضحاً أنّ أعداد المحولات الكهربائيّة التي وضعت بالخدمة منذ التحرير وصلت إلى 890 .

وبيّن مدير كهرباء دير الزور أنّ المؤمل بعد هذه الأعمال تحسن وضع التيار الكهربائي في عموم المناطق، علماً أن التقنين لا يزال قائماً بساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع.

هذا ويُطالب أهالي المحافظة، ولاسيما في الأرياف بضرورة وضع خطوط مستثناة من التقنين بالنسبة لمحطات مياه الشرب التي تواجه مشكلات على هذا الصعيد الذي يؤدي إلى أزمات تغذية بمياه الشرب في فصل الصيف الذي بات على الأبواب.