«وثيقة وطن» تشارك في أسبوع التأريخ الشفوي العاشر بالصين

شاركت مؤسسة وثيقة وطن في “أسبوع التأريخ الشفوي العاشر” الذي ينظمه سنوياً مركز أبحاث التأريخ الشفوي ‏بجامعة الاتصالات في الصين.‏

وتضمنت فعاليات الأسبوع الذي شارك فيه من مؤسسة وثيقة وطن كل من الدكتورة نيرمين نفرة والدكتورة مياسة ‏ديب عرض أفلام قائمة على التأريخ الشفوي وعرض بوسترات عن مشاريع التأريخ الشفوي طوال فترة المؤتمر، ‏حيث كان للمؤسسة 4 مشاركات فيها هي (بوستر خاص بالمؤسسة، وبوستر عن مشاريع الحرب على سورية، ‏وبوستر عن مشاريع التراث الثقافي السوري، وبوستر عن سير الحياة).‏

كما تضمنت الفعاليات محاضرات حول التأريخ الشفوي شرح خلالها الوفد الممثل للمؤسسة دور مؤسسة وثيقة وطن ‏في مجال التأريخ الشفوي، أما المؤتمر الذي أقيم في اليوم الأخير فكان للوفد فيه كلمة في الافتتاحية عنوانها “تاريخ ‏وحالة التأريخ الشفوي في سورية والمنطقة العربية”.‏

وفي ختام المؤتمر ألقى الوفد الممثل للمؤسسة كلمة ختامية بين فيها طبيعة العلاقة السورية الصينية وأوجه التشابه بين ‏الحضارتين، وبدورها أشادت الدكتورة لين هوي بمؤتمر التأريخ الشفوي الذي جرى في عمان وأهميته لإبراز الدور ‏العربي في التأريخ الشفوي.‏

كما أشادت أيضاً بدور الدكتورة بثينة شعبان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن في تعميق التواصل مع الشرق ‏وخاصة الصين وإظهار ما لديها في هذا المجال، مؤكدة ضرورة استمرار التواصل بين مؤسسة وثيقة وطن ومركز ‏التأريخ الشفوي في المستقبل وضرورة التعاون فيما بين المركز والمؤسسة بمشاريع مختلفة.‏

وفي نهاية المؤتمر تم تكريم الوفد الممثل لمؤسسة وثيقة وطن.‏