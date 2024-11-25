«وثيقة وطن» تشارك في أسبوع التأريخ الشفوي العاشر بالصين
شاركت مؤسسة وثيقة وطن في “أسبوع التأريخ الشفوي العاشر” الذي ينظمه سنوياً مركز أبحاث التأريخ الشفوي بجامعة الاتصالات في الصين.
وتضمنت فعاليات الأسبوع الذي شارك فيه من مؤسسة وثيقة وطن كل من الدكتورة نيرمين نفرة والدكتورة مياسة ديب عرض أفلام قائمة على التأريخ الشفوي وعرض بوسترات عن مشاريع التأريخ الشفوي طوال فترة المؤتمر، حيث كان للمؤسسة 4 مشاركات فيها هي (بوستر خاص بالمؤسسة، وبوستر عن مشاريع الحرب على سورية، وبوستر عن مشاريع التراث الثقافي السوري، وبوستر عن سير الحياة).
كما تضمنت الفعاليات محاضرات حول التأريخ الشفوي شرح خلالها الوفد الممثل للمؤسسة دور مؤسسة وثيقة وطن في مجال التأريخ الشفوي، أما المؤتمر الذي أقيم في اليوم الأخير فكان للوفد فيه كلمة في الافتتاحية عنوانها “تاريخ وحالة التأريخ الشفوي في سورية والمنطقة العربية”.
وفي ختام المؤتمر ألقى الوفد الممثل للمؤسسة كلمة ختامية بين فيها طبيعة العلاقة السورية الصينية وأوجه التشابه بين الحضارتين، وبدورها أشادت الدكتورة لين هوي بمؤتمر التأريخ الشفوي الذي جرى في عمان وأهميته لإبراز الدور العربي في التأريخ الشفوي.
كما أشادت أيضاً بدور الدكتورة بثينة شعبان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن في تعميق التواصل مع الشرق وخاصة الصين وإظهار ما لديها في هذا المجال، مؤكدة ضرورة استمرار التواصل بين مؤسسة وثيقة وطن ومركز التأريخ الشفوي في المستقبل وضرورة التعاون فيما بين المركز والمؤسسة بمشاريع مختلفة.
وفي نهاية المؤتمر تم تكريم الوفد الممثل لمؤسسة وثيقة وطن.