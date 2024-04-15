الشعور بالانشغال الدائم يضعف الأداء ويضر الصحة العقلية

تشرين

قد يؤدي الشعور بالانشغال الشديد، أو عدم وجود وقت لديك للقيام بما تريد إلى ظاهرة تسمى «المجاعة الزمنية»، ويمكن أن تؤدي إلى ضعف أداء العمل والإرهاق، وفقاً لما أكدته أستاذة علم النفس بجامعة ييل لوري سانتوس الأميركية.

وفي مؤتمر «SXSW» الذي عقد مؤخراً قالت سانتوس: إن «المجاعة الزمنية» يمكن أن تؤدي إلى ضعف أداء العمل والإرهاق، كما أنها ضارة بصحتك العقلية مثل كونك عاطلاً من العمل، مضيفة: حتى إنها تجعلك أقل إنتاجية، لأنها تجعلك أقل سعادة.

وحسب تقرير لـشبكة «CNBC» الأميركية قالت سانتوس: أعتقد أننا نشعر بضيق الوقت لأننا نعتقد أن العمل، بقدر ما نعمل طوال الوقت، ضروري لتحقيق أهدافنا في الحياة، لافتة إلى أن الأبحاث تظهر أن الأشخاص الأكثر سعادة يعيشون عادة حياة أطول وأكثر صحة.

وتشير سانتوس إلى أن هناك ثلاث طرق بسيطة وقابلة للتنفيذ لبناء “وفرة من الوقت”، كما تسميها سانتوس، وتحسين سعادتك.. وقالت: علينا جميعاً أن نفكر في الوقت بالطريقة نفسها التي نفكر فيها في المال وهذه الطرق هي:

– الحد من حظر الوقت

يشيد الكثير من خبراء الإنتاجية بممارسة خطة «تحديد الوقت»، أي نقل قائمة المهام الخاصة بك إلى التقويم الخاص بك، حتى تتمكن من منح كل مهمة قدراً مخصصاً من الوقت. ويتضمن ذلك مجموعات التقويم الخاصة باستراحات الوجبات وأوقات العمل المركزة، إلى جانب كل اجتماعاتك ومكالماتك الهاتفية.

وقالت سانتوس: إن التقويم المزدحم قد يبدو مثيراً للإعجاب، لكنه قد يجعلك تشعر بأنه لا يوجد وقت لتناول الغداء أو الدردشة مع الزملاء خلال اليوم، مضيفة: إن بعض المهام التي تنتمي إلى قائمة المهام لا تستحق أن تشغل مساحة في مخططك، وأن منح نفسك الوقت، مع فترات انقطاع أقل، للعمل على مشروعات أكبر يمكن أن يجعلك تشعر نفسيًا بأنك أقل انشغالًا وأقل توترًا، ونتيجة لذلك أكثر إنتاجية.

– الاحتفال

لنفترض أنك في اجتماع ينتهي مبكراً، أو أنك أنهيت مهمة قبل الموعد المحدد.. عندما تجد بضع دقائق مجانية غير متوقعة، احتفل بها.

وقالت سانتوس: إن هذه «القطع الصغيرة» من الحرية تسمى «قصاصات الوقت» – وهو مصطلح صاغته الكاتبة بريجيد شولت – واستخدامها بشكل متعمد يمكن أن يجعلك أكثر سعادة.

واقترحت سانتوس أنه بدلاً من البحث عن مهمة جديدة أو استخدام هاتفك، استخدم تلك الدقائق الخمس للقيام بشيء يجعلك تشعر بالتحسن.. فيمكنك الذهاب في نزهة على الأقدام أو التأمل.

-أنفق المال عند الحاجة لاستعادة الوقت

العمل الجاد يستنزف الشخص.. وأشارت سانتوس إلى أن بعض أفضل الطرق للراحة والتعافي ومكافأة نفسك تكلف المال.

وقالت: إذا كان عليك العمل في وقت متأخر من يوم ما، فلا تشعر بالذنب عند طلب الوجبات السريعة في تلك الليلة، وإذا كنت بحاجة إلى بضع دقائق إضافية للاستعداد لحدث ما، ففكر في أخذ سيارة أجرة بدلاً من سيارتك أو النقل العام.