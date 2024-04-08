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مشاركة سورية في بطولة آسيا بالريشة الطائرة 

دمشق- حاتم شحادة:

تشارك سورية في بطولة آسيا للريشة الطائرة  بالصين والتي ستقام من 9 لغاية 14 نيسان  الجاري بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 25 دولة آسيوية في 5 منافسات.

وتشارك في البطولة أربع دول عربية وهي البحرين ، وسورية والسعودية، والإمارات.

وأوضح أمين سر اتحاد الريشة الطائرة اياد محمود في تصريح لتشرين أن مشاركتنا تقتصر على لاعب واحد هو أحمد الجلاد الذي سيشارك في البطولة على نفقته الخاصة.

ولفت محمود إلى الخبرة الكبيرة التي سيكتسبها اللاعب من المشاركة في البطولة الآسيوية التي تفوق بطولة العالم بمستواها الفني.

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