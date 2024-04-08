مصارعتنا إلى قرقيزستان للمشاركة في بطولة آسيا

دمشق – سامر اللمع:

غادرتنا إلى قرقيزستان بعثة منتخبنا الوطني للمصارعة لفئة الرجال للمشاركة في بطولة آسيا للمصارعتين الحرة والرومانية والتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وضمت البعثة المغادرة المدرب فراس الرفاعي واللاعبين عمر صارم الذي يشارك في منافسات وزن 125 كغ مصارعة حرة ومحمد العبيد الذي ينافس بوزن 72 كغ مصارعة رومانية وسيلتحق بالبعثة اللاعب مباداجا خوتابا الذي ينافس بوزن 97كغ مصارعة حرة.

وسيلتحق ببعثة منتخبنا رئيس اتحاد المصارعة محمد القزاز رئيساً للبعثة وللمشاركة في اجتماعات الاتحاد الآسيوي التي تعقد على هامش البطولة.

وبدعوة من الاتحاد الآسيوي للمصارعة يشارك رئيس مكتب ألعاب القوة المركزي الحكم الدولي محمد الحايك بتحكيم وقيادة نزالات البطولة.

الحايك أكد لتشرين أهمية مشاركة مصارعينا في مثل هذه الاستحقاقات، ولاسيما أن الفترة الماضية لم تشهد احتكاكات خارحية، على أمل تحقيق نتائج مشرفة.

بدوره اللاعب عمر صارم صاحب ذهبية المتوسط في المصارعة الحرة والشاطئية أشار إلى أهمية تواجد المصارعة السورة في هذا المحفل الأسيوي الكبير والذي يضم كوكبة ونجوم المصارعة في القارة، وبشكل أكيد المشاركة مفيدة لزيادة الاحتكاك الدولي.

وختم صارم أتمنى أن أصل لمنصات التتويج وأرفع علم بلدي في سماء قرقيزستان وأضيف إنجازاً جديداً يضاف إلى الإنجازات السابقة.