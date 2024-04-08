صيانة محطة تحلية لمياه الشرب في الحسكة 

الحسكة – خليل اقطيني:

أنهت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، صيانة محطة تحلية مياه جديدة في مدينة الحسكة.

وذكر المدير العام للمؤسسة المهندس محمد محمود عثمان أن المحطة التي تمت صيانتها وإصلاحها هي المحطة الواقعة شمال مدينة تشرين الرياضية وسط مدينة الحسكة.

مبيناً أن أعمال الصيانة تضمنت تبديل “المبرينات” التي تعد الجزء الأساس في عمل المحطة. إضافة إلى استبدال عدد من السكورة المسؤولة عن خلط المياه، وذلك من أجل الحصول على مياه نقية صالحة للشرب، تتمتع بالمواصفات القياسية السورية. وتم وضع المحطة بخدمة سكان المنطقة، لتزويدهم بجزء من حاجتهم من المياه في ظل انقطاعها من المصدر الوحيد والأساسي وهو محطة عللوك، في منطقة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة، لوقوعها تحت نير الاحتلال التركي البغيض.

وأوضح عثمان أن الكوادر الفنية في المؤسسة أنجزت قبل أيام صيانة وإصلاح محطتين اثنتين، هما محطة التحلية الموجودة في حديقة الواحة غرب مخبز الحسكة الأول الآلي في حي المطار غرب مدينة الحسكة، والمحطة الكائنة جنوب الصالة الرياضية.

لافتاً إلى أن أعمال الصيانة شملت تبديل “منبرينات” جديدة في محطة الواحة، وتنزيل مضخة غاطسة جديدة في البئر التي تغذي المحطة بالمياه في المحطة الواقعة جنوب الصالة الرياضية. وعادت المحطتان للعمل وتقديم المياه الصالحة للشرب لسكان المنطقتين اللتين تتواجدان فيهما.

وأكد عثمان أن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة مستمرة بصيانة وإصلاح كل محطات تحلية المياه في مدينة الحسكة.

مشيراً إلى أن أعمال الصيانة تشمل غسيل وتنظيف وتعقيم كل محطة، وتركيب قطع غيار ومضخات غاطسة لعدد من الآبار التي تغذي المحطات بالمياه، إضافة إلى إجراء معايرات فنية لضبط نسبة مواد التعقيم في المياه، لضمان جودتها وسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

يشار إلى أن مدينة الحسكة تضم 20 محطة لتحلية مياه الشرب.