4 نيسان اليوم العالمي لفيتامين С

تشرين:

حددت اختصاصية الغدد الصماء الدكتورة ناتاليا تاناناكينا في اليوم العالمي لفيتامين С، الذي يصادف اليوم 4 نيسان من كل سنة، من عليه الحد من تناوله.

وتؤكد الاختصاصية أن فيتامين С يعد أحد أهم الفيتامينات الضرورية للجسم، لأنه يسهم في عمل الدورة الدموية ويحمي منظومة المناعة من البكتيريا الضارة والفيروسات والالتهابات، كما يشارك في عمليات التمثيل الغذائي الجارية في الجسم، ويعزز إنتاج الكولاجين ويزيد من مرونة خلايا الجلد وله تأثير مفيد على الجهاز العصبي، وكل هذا يجعل فيتامين С ضرورياً لصحة وجمال البشرة والشعر، وإضافة إلى فوائده يمكن أن يلحق الضرر أيضاً فمثلاً يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة والحموضة العالية والحساسية عدم تناوله وبصورة خاصة على معدة فارغة، مضيفةً: إن فيتامين C يساعد على زيادة كثافة الدم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب الوريد الخثاري عدم تجاوز الجرعة المسموح بها، وبما أن فيتامين C قابل للذوبان في الماء، فهو لا يتراكم في الجسم، ويخرج الفائض منه عن طريق البول، لذلك لا فائدة من تناول جرعة زائدة منه.

وتشير الطبيبة إلى أن المصادر الطبيعية الأساسية لفيتامين С هي الحمضيات والثمار والبقدونس والفلفل الحلو والطماطم، وتؤدي المعالجة الحرارية وكذلك التجميد إلى فقدان جزء منه، وأن الجرعة اليومية من فيتامين С للنساء هي 75 ملغ، وللرجال 90 ملغ.