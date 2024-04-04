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كرات نارية غامضة في سماء جنوب كاليفورنيا تحيّر السكان

أذهلت كرات نارية مشتعلة في سماء الليل السكان في ولاية كاليفورنيا خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 2 نيسان.
ولم يكن ذلك وابلاً من الشهب ولا كائنات فضائية، بل قطعة كبيرة من الخردة الفضائية سقطت على الأرض واحترقت.
وأدى سقوط الخردة الفضائية إلى إيجاد كرات نارية مشتعلة شهدها الناس في الجزء الجنوبي من الولاية، من منطقة ساكرامنتو وصولاً إلى سان دييغو، بالقرب من الحدود المكسيكية، وفقاً لجمعية النيزك الأميركية (AMS).
وبينما كان أولئك الذين التقطوا المشهد على هواتفهم في حيرة مما كانوا يرونه، يعتقد عالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل أن سبب ذلك هو الوحدة المدارية للمركبة الفضائية الصينية «شنتشو 15».
وأطلقت المركبة ثلاثة رواد فضاء إلى محطة تيانغونغ الفضائية في تشرين الثاني 2022، ولا تزال وحدة إعادة الدخول موجودة هناك، وستعيد رواد الفضاء إلى الوطن، لكن الوحدة المدارية مصممة لتعود في النهاية إلى الأرض وتحترق، وهو ما حدث بطريقة مذهلة.
ووفقاً لجمعية النيزك الأميركية (AMS)، تكهن آخرون بأنه من الممكن أن يكون قطعة من صاروخ «سبيس إكس»، نظراً لأن الشركة أطلقت 22 قمراً صناعياً من نوع «ستارلينك» قبل ساعات قليلة.
ومع ذلك، فإن هذا الاحتمال ضعيف نظراً لأن المرحلة الأولى من الصاروخ تهبط بأمان بعد الإطلاق وتتم إعادة استخدامها، بينما تعود المرحلة الثانية إلى الدخول مرة أخرى بعد بضعة أسابيع.
وتفيد جمعية النيزك الأميركية بأنه حتى الآن كان هناك 96 تقريراً للشهود، مع ستة مقاطع فيديو و14 صورة.

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